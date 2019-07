Monsieur Paulo P. a disparu lundi 29 juillet en fin d'après-midi, lors d'une course pédestre, communique la Police cantonale fribourgeoise.

Monsieur Paulo P. est agé de 43 ans, il mesure 168 cm et est de corpulence athlétique. Il s'exprime en français et en portugais. Lors de sa disparition, il était vêtu d’un t-shirt rouge (Morat-Fribourg), d'un short noir, d'un gilet noir et portait des baskets.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a stationné sa voiture sur le parking des Rosalys, aux Paccots et est ensuite parti dans une direction inconnue.

La Police cantonale fribourgeoise demande à toute personne pouvant donner des renseignements pour le retrouver au plus vite, de téléphoner au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.