À deux jours de Noël , le patron de l'Auberge du Cerf de Develier (JU) n'avait pas le coeur lundi à commenter le sinistre survenu dimanche soir dans son établissement. Un fort dégagement de fumée a été signalé à 20h24 à la police cantonale.

L'épaisse fumée sortie du bas de la toiture a nécessité l'intervention de 20 pompiers partis du Centre de renfort de Delémont avec cinq véhicules. Le SIS Haut-Plateau s'est aussi déplacé avec quatre véhicules et 23 hommes.

Forte chaleur

Une forte chaleur se dégageait du plancher et le bâtiment a été évacué. Selon la police jurassienne, «l’intervention rapide des services du feu a permis de maîtriser le sinistre et d’éviter une propagation de l’incendie». Aucun blessé n’est à déplorer, mais s'il n'a pas brûlé, le restaurant a souffert.

La carte des pizzas ne sera pas honorée et il n'y a plus de «chambre libre», comme indiqué sur une ardoise. Sur une table, près d'une cheminée, une bouteille de rouge est restée intacte, à côté d'une bougie. Mais une odeur âcre règne dans une auberge qui sentait bon le steak et la pizza, jusqu'à vendredi soir.

V.Dé