Le chanteur et compositeur américain David Olney, 71 ans, est décédé samedi soir sur scène, à Nashville, en plein concert, probablement victime d’une crise cardiaque. Le musicien Scott Miller était à ses côtés. Il a raconté ce qu’il s’est passé sur Facebook.

«David jouait une chanson quand il s’est arrêté. Il a dit «je suis désolé» et a posé son menton contre sa poitrine. Il n’a jamais laissé tomber sa guitare ou n’est tombé de son tabouret. C’était aussi doux que lui», a-t-il témoigné.

Il a semblé prendre une pause

Amy Rigby était aussi sur scène. Elle a également relaté le drame sur Facebook avec beaucoup de dignité. «Olney était au milieu de sa troisième chanson quand il s’est arrêté, s’est excusé et a fermé les yeux. Il était très immobile, assis bien droit avec sa guitare», a-t-elle relaté. «Je veux juste que l’image soit aussi gracieuse et digne qu’il l'était, car il semblait au début qu’il prenait juste une pause.»

Les deux artistes ont expliqué avoir tenté de le réanimer, aidés par des médecins présents dans la salle. Mais en vain. David Olney est décédé sur place.

«Un homme magnifique»

Scott Miller comme Amy Rigby ont tenu à rendre hommage au disparu, «l’un des meilleurs auteurs-compositeurs avec qui j’ai eu le plaisir de jouer», «un chic type», «un homme magnifique, une légende, un poète».

David Olney était «devenu un membre clé de la scène musicale de Nashville depuis qu’il avait quitté son Rhode Island natal en 1973», explique «The Independent». Qui précise que le musicien folk était considéré comme un «pionnier américain» et avait produit plus de 20 albums, dont «This Side or the Other», en 2018. Il avait une épouse et deux enfants.

R.M.