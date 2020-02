Un motard de 26 ans qui commis de multiples infractions à la loi sur la circulation routière a été condamné mardi à quatre ans et onze mois de prison par le tribunal cantonal de Lucerne. La liste de ses délits remplit une page A4.

En 2014, 2015 et 2017, le prévenu a commis des excès de vitesse, effectué des dépassements dangereux et roulé sur la voie opposée à des endroits sans visibilité. Il a aussi conduit sans permis et sans assurance. Il a triché avec les plaques d'immatriculation et n'a pas respecté les instructions de la police concernant l'entretien de sa moto.

Il a également été reconnu coupable de n'avoir pas respecté l'interdiction de faire du feu durant l'été 2018 à Eigenthal (LU). L'homme avait allumé un grill. Après de longues discussions avec la police, il avait finalement éteint le grill, mais il avait insulté les agents et il avait aussi jeté une cigarette allumée dans un champ, selon l'acte d'accusation.

Le tribunal l'a condamné à quatre ans et onze mois de prison, en partie en complément à une peine datant de 2015. Le prévenu écope aussi d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 130 francs (2600 francs) et d'une amende 800 francs. Les coûts de procédure, à sa charge, s'élèvent à près de 27'000 francs.

Le procureur avait requis 42 mois de prison. Le jugement n'est pas encore entré en force. (ats/nxp)