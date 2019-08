Cinq chauffards ont été flashés à la mi-juillet à des vitesses comprises entre 148 et 153 km/h dans le col du Susten. La vitesse autorisée est de 80 km/h. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

Les permis de deux motards suisses, un Valaisan de 51 ans et un Nidwaldien de 23 ans, ont été retirés, ont indiqué vendredi le ministre public de l'Oberland bernois et la police cantonale bernoise. Les enquêtes sur les trois chauffards étrangers, deux motards et un automobiliste, sont toujours en cours.

Tous les cinq devront répondre de leurs actes devant la justice à l'issue de l'enquête policière. Le col du Susten relie les cantons de Berne et d'Uri. (ats/nxp)