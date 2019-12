Une affaire de contrainte sexuelle, voire de viol, dans le milieu du sport d'élite occupe la justice valaisanne ce lundi à Sierre. Les faits reprochés à l'ex-tennisman professionnel Yves Allegro sont vieux de cinq ans. Les débats vont se dérouler à huis clos.

Actuel coach principal chez Swiss Tennis, le Valaisan de 41 ans est accusé de faits qui se seraient déroulés en octobre 2014 à Tallin (Estonie), à l'occasion d'une réunion d'entraîneurs de Tennis-Europe. Il est accusé de n'avoir pas eu un comportement adéquat envers d'une de ses collègues de la délégation autrichienne, suite à une soirée trop alcoolisée.

Divers actes d'accusation

Selon l'acte d'accusation, une tournée de divers établissements de la capitale balte effectuée en commun par les délégations autrichienne et helvétique s'est achevée dans la chambre d'hôtel occupée par l'ex-joueur de l'équipe de Suisse de Coupe Davis. Les faits qui lui sont reprochés s'y seraient alors intégralement déroulés.

Ainsi, Yves Allegro doit répondre de «viol dans l'hypothèse d'un rapport sexuel complet et/ou de contrainte sexuelle». La procureure précise que si l'élément constitutif de la contrainte ne devait pas être retenu, il devrait alors être poursuivi pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, puisque fortement sous l'influence de l'alcool.

Des souvenirs progressifs

Le lendemain matin, ni l'un ni l'autre ne dit se souvenir de ce qu'ils ont fait durant la nuit. Dans la matinée, le Valaisan s'est excusé par SMS d'un comportement qui «n'avait rien de gentleman», comme le révèle l'acte d'accusation. Ce n'est que 48 heures plus tard que la plaignante prétend que des souvenirs de cette soirée lui sont progressivement revenus.

Elle a alors fait part de ses doutes auprès de ses collègues de la délégation autrichienne et dit avoir pris conscience d'une possible agression sexuelle après avoir ressenti de vives douleurs et découvert des bleus sur tout le corps. Le rapport fait état de diverses blessures et hématomes pouvant être liés à des chocs avec des objets contondants.

Recherche d'un acquittement

Yves Allegro a choisi de ne pas s'exprimer avant le début de son procès. «Mon client réserve ses déclarations pour le tribunal. Il attend avec impatience et sérénité le procès», avait précisé l'un de ses avocat, Guillaume Grand, le mois dernier, contacté par plusieurs médias. Avec son confrère genevois Pierre-Damien Eggly, il plaidera l'acquittement de l'ancien vainqueur de trois tournois de double sur le circuit professionnel.

Les débats se déroulent sous forme d'un huis clos partiel. Au vu du caractère de l'affaire, seuls les journalistes peuvent y assister, pas le public. (ats/nxp)