L'Arc jurassien a connu plusieurs perturbations en lien avec la tempête. Entre Moutier (BE) et Court (BE), un train est entré en collision lundi matin avec un arbre tombé sur la voie. La police cantonale bernoise n'a pas connaissance de blessés.

Ailleurs dans le Jura bernois, un arbre est tombé sur la voie ferrée près de Malleray-Bévilard et le trafic ferroviaire sur cette ligne a dû être arrêté, selon Railinfo. Des bus de remplacement ont été mis en place. A Roches, une voiture est aussi entrée en collision avec un arbre.

Dans le canton de Neuchâtel, la route entre Corcelles et Rochefort est fermée ce lundi en raison de chutes d'arbres, a annoncé RTN. La ligne ferroviaire qui relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds est aussi perturbée. Elle est interrompue entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys, selon les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 16h, selon les CFF. Des bus de remplacement sont prévus. (ats/nxp)