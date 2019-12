Un pasteur a confondu de l'essence avec de l'eau bénite pendant un service de guérison dans une église de Lagos, au Nigeria, causant une énorme explosion et tuant un fidèle, ont annoncé à l'AFP les services de secours.

«Le pasteur a pris un bidon rempli d'essence, en pensant qu'il contenait de l'eau», a déclaré Ibrahim Farinloye, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences (Nema).

«Alors qu'il vidait le contenu sur un homme (venu recevoir sa bénédiction, ndlr), une bougie allumée à côté a pris feu et les a tous deux embrasés», a déclaré Ibrahim Farinloye. Le fidèle est décédé sur place, son cadavre était «méconnaissable», tandis que le pasteur a subi de «graves brûlures», a-t-il précisé.

Fumée grise

L'incendie, qui s'est déroulé dans une église du quartier de Baruwa, dans la capitale économique nigériane, s'est ensuite étendu à un gazoduc passant à proximité, qui a explosé, créant une énorme fumée grise dans le ciel de Lagos, selon le responsable des secours et des médias locaux.

Breaking: Lagos: 0845hrs. Report of pipeline explosion around Idowu Egba along Igando-Idimu road, Alimosho LGA. Avoid the area. pic.twitter.com/1S5u5PBLtk