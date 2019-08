Ce lundi, peu après 13 h 45, un automobiliste conduisant un véhicule immatriculé aux Pays-Bas a, pour une raison indéterminée, dévié de sa trajectoire dans le tunnel du Gothard, à environ 1,5 km du portail nord, indique la police uranaise. Il a franchi la double ligne de sécurité et est entré en collision avec un camping-car venant normalement en sens inverse et portant également des plaques néerlandaises. L'automobile a ensuite également heurté un véhicule de livraison, immatriculé dans le canton de Zurich, qui circulait en sens inverse, en direction du sud.

L'accident a fait cinq blessés, dont plusieurs grièvement atteints, qui ont été transportés à l'hôpital par les services d'urgence et la Rega. Le tunnel est fermé jusqu'à 18 heures pour permettre son nettoyage et la remise en état de ses installations endommagées. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de l'accident.