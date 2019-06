Déjà condamné à quatre reprises pour conduite sans permis, ce vendeur de parfum sur les marchés et brocantes a été contrôlé le 5 mai dernier à Loisy, près de Nantes alors que, justement, on lui avait retiré son permis deux mois plus tôt. Il est alors convoqué chez les CRS pour le 10 mai. Il n'y va pas, pas plus qu'aux convocations suivantes. Ce n'est que lundi dernier qu'il se décide à enfin y aller.

À son arrivée, il est placé en garde à vue et, lors de sa fouille, les policiers trouvent une clé de voiture dans sa poche, rapporte «L'Est Républicain». En sortant, ils découvrent qu'elle ouvre une Mercedes Vito, garée tout près de là. C'est le véhicule du prévenu, qu'il utilise pour sillonner la Lorraine avec ses parfums. L'homme nie être venu avec, même si les images des caméras de surveillance devant le poste de police ont bien filmé l'arrivée du véhicule. Il prétend alors que c'est son neveu qui était au volant. Problème: lorsque ce dernier est appelé au téléphone, il nie avoir touché la Mercedes ce jour-là.

5 mois ferme

Jugé mercredi au tribunal de Nancy, l'homme a expliqué que, déjà le 5 mai, jour où il a été contrôlé, c'est ce même neveu qui aurait dû conduire, puisque lui n'avait plus de permis. Mais «il avait fait la fête et n’est jamais venu. J’ai donc pris mon véhicule. Mais, je vous le promets, je ne conduis jamais, c’était exceptionnel» a raconté l'accusé. Bizarrement, le tribunal ne semble pas avoir cru au caractère exceptionnel de l'acte. L'homme a pris 5 mois ferme et son véhicule a été confisqué. Il faudra que quelqu'un l'amène à la prison. (Le Matin)