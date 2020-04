Voilà un geste qui a été apprécié à sa juste valeur. Alors qu'il survolait Reykjavik, un Boeing 767 d'Icelandair qui transportait du matériel médical depuis Shanghai a effectué une manoeuvre adorable.

Comme on peut le constater sur la carte de Flightradar24, l'appareil a dessiné un coeur, alors qu'il se trouvait au-dessus des hôpitaux de la ville.

A Boeing 767 from Icelandair has drawn a big heart over Reykjavik in Iceland, on arrival from China with medical supplieshttps://t.co/KzbjFK1Iqe pic.twitter.com/97Dlp5eynE