Vendredi vers 18 h 30, plusieurs personnes se sont réunies pour une fête dans un parking de Winterthour (ZH). Un agent de sécurité a repéré le groupe et a tenté d’intervenir. Mais il a été menacé. Les forces de l’ordre ont dès lors été appelées.

Sur place, écrit la police municipale, les agents ont constaté que plusieurs participants avaient bu de l’alcool. Un couple en particulier s’est opposé à tout contrôle et s’en est pris aux policiers. Un Suisse de 33 ans a poussé un agent au sol tandis que sa compagne de 31 ans, Suissesse également, distribuait les coups de pied...

Ce couple décrit comme «enragé» a aussi craché sur les policiers. L'homme et la femme ont été interpellés et emmenés au poste. Ils devront répondre de «violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires».

