Si Paul Harrison a acheté plus de 700 000 timbres usagés en vrac, ce n'était pas pour les collectionner. Mais pour les laver. En effaçant les marques d'oblitération, cet habitant de Barnsley (GB) les faisait passer pour neufs et les revendait sur Amazon et eBay. Cela peut paraître simpliste, mais cela lui a rapporté 215 000 livres sterling (275 000 francs) , raconte le «Birmingham Mail».

Préjudice de 540 000 francs

Avec cette rentrée d'argent illicite, l'homme d'affaires de 52 ans et son épouse Samantha, 44 ans, se sont offerts un train de vie somptueux, se payant des vacances de luxe et une BMW aux plaques personnalisées. L'arnaque a duré presque neuf ans. Paul Harrison a en effet ouvert un compte sur Internet en juin 2007, appelé «Timbres abordables». Il y a écoulé des centaines de milliers de timbres prétendument neufs, causant un préjudice à la Poste britannique estimé à 540 000 francs.

Il s'est également adjoint les services d'un technicien dentaire qui, durant deux ans et demi, l'a aidé à nettoyé les timbres et lui a fourni du matériel pour le faire. Ce complice aurait touché, lui, 55 000 francs .

Trahis par l'absence de phosphore

Mais leur combine a été découverte en février 2015. Un bureau de tri de Glasgow a en effet remarqué une anomalie sur une grande quantité d'enveloppes. L'éclairage ultraviolet n'a repéré aucune trace de phosphore sur les timbres, celui-ci étant normalement présent pour permettre le tri automatique. Cela signifiait donc qu'ils avaient été lavés.

Une longue enquête a permis de remonter jusqu'au domicile des Harrison. La police y a effectué une descente en 2016 et a trouvé de nombreuses preuves du lavage de timbres. Les policiers ont également fait une descente chez le complice et découvert qu'il nettoyait les timbres dans son cabanon de jardin.

4 ans de prison

Les trois escrocs ont comparu cette semaine devant le tribunal de Birmingham. Paul Harrison a été condamné à 4 ans de prison. L'avocate de son épouse avait essayé de laisser entendre que celle-ci n'avait pas participé à la fraude, qu'elle devait toutefois avoir des soupçons sur l'activité de son mari mais avait décidé de fermer les yeux. Mais, selon le tribunal, elle a bien été engagée par son mari pour participer à l'arnaque. Elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis et 150 heures de travaux d'intérêt général pour blanchiment d'argent. Le complice, lui, a écopé de 18 mois avec sursis et 85 heures de travaux.

Michel Pralong