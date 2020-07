Dimanche 5 juillet, en début d'après-midi, deux ados de 14 ans et leur oncle d'une quarantaine d'années sont entrés par effraction dans une boucherie de Grenade, au nord de Toulouse (F), raconte la «Dépêche du Midi», reprise par plusieurs médias français. Ce n'est pas l'argent qui les intéressait, mais la viande.

Et pas juste pour faire un barbecue dominical (ou alors ils étaient nombreux) car le trio est reparti avec une centaine de kilos de viande. Et visiblement, on tient à son bifteck dans la région car des dizaines de gendarmes se sont lancés à la poursuite des cambrioleurs, avec leur hélicoptère en appui. C'est celui-ci qui a fini par repérer la voiture dans lequel s'étaient enfuis les carnivores et, au sol, les forces de l'ordre on pu arrêter les trois hommes. En revanche, pas trace de leur butin. Voilà qui s'appelle tomber sur un os (quoi que les gendarmes auraient au moins aimé en retrouver un).

Michel Pralong