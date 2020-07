Un avion de chasse de l'US Air Force s'est écrasé mardi soir lors d'un vol d'entrainement sur une base aérienne de Caroline du Sud, tuant le pilote qui était seul à bord, a annoncé le Pentagone.

One pilot was killed when a U.S. Air Force F-16CM Fighting Falcon assigned to Shaw Air Force Base crashed at approximately 11:30PM on June 30, 2020. At the time of the accident, the aircraft was on a routine training mission.https://t.co/p0aXaVYjpS