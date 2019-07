Ils sont nombreux, les restaurateurs qui dénoncent TripAdvisor. Jugeant souvent mal intentionnés les avis postés sur l'application, les professionnels n'en peuvent plus.

Propriétaire depuis 19 ans du café La Java à Saint-Malo, Jean-Jacques Samoy a décidé de prendre le taureau par les cornes: il a posté sur Facebook une photo de lui, nu dans son établissement! «Je ne peux plus offrir que mon cul. Parle à ma raie! Elle garde le sourire vertical!», écrit-il sur Facebook.

Et de poursuivre: «J’ai réagi face au fait que TripAdvisor me classe 110e meilleur restaurant de Saint-Malo sur 350 alors que ...je ne fais pas à manger!! Je fustige l’attitude des gens qui ne viennent pas dire en face ce qu’ils pensent et qui préfèrent se planquer derrière leurs ordinateurs. Les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher pas nous éloigner les uns des autres.»

«Concernant mon entreprise qui reçoit des milliers de personnes depuis 19 ans 7/7 toute l’année, TripAdvisor représente 400 avis (c’est à dire pas beaucoup) dont 3/4 de positifs mais je n’ai toujours rien à foutre sur le site des restaurants», explique Jean-Jacques Samoy, décidément remonté. On espère que le message sera passé du côté des responsables de TripAdvisor.

(Le Matin)