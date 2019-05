«Vous êtes de la même race que ces gens qui jettent leurs sacs plastiques dans la mer, de ceux qui abandonnent leurs poubelles en montagne, bref, de ceux qui ne respectent rien sauf leur amusement.»

Ce message affublé d'une tête de mort a été retrouvé par un motard le 12 mai dernier accroché sur un arbre dans une forêt du Périgord vert, en Dordogne (F), rapporte «Sud-Ouest».

Selon le quotidien français, ces bois sont régulièrement le théâtre d'un véritable dispositif anti-motards, avec notamment des fils de fer tendus pour les stopper dans leur course.

En mars dernier, un membre d'un moto-club local, alors en ballade avec son fils, avait même perdu connaissance après s'être heurté à l'un de ces pièges. Des incident similaires sont également survenus dans le secteur en 2016 et en 2015.

Une plainte a été déposée en avril dernier par le moto-club. «Nous sommes des gens responsables, on a toujours respecté tout le monde [...] On est là face à des extrémistes, on ne peut pas tolérer que de tels actes soient perpétrés», indique le secrétaire de l'association à «Sud-Ouest». (Le Matin)