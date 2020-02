L'usine Tag Heuer située à la route d'Alle à Cornol (JU) a été le théâtre d'un incendie ce mercredi vers 10h20. L'intérieur d'une machine en production automatique a pris feu suite à un problème technique. Il a été ensuite éteint avec un extincteur, provoquant un fort dégagement de fumée.

Une vingtaine de pompiers du SIS Mont-Terri et du Centre de renfort et d’intervention et de secours de Porrentruy ont été mobilisés ainsi que sept véhicules. Ils ont pu maîtriser rapidement la situation, indique ce mercredi la police cantonale du Jura dans un communiqué.

Les 124 employés de l'usine ont été évacués, personne n'a été blessé. Le service ambulancier a été mandaté pour contrôler leur état de santé. L'activité a pu reprendre en début d'après-midi