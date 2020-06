Le procès, qui jugeait les quatre co-accusés, a repris cet après-midi à Vevey avec les plaidoiries successives de l'avocat d'Adelina (21 ans) et de la défense. Près de sept heures à écouter l'argumentaire de chaque homme de loi. Du côté de la victime, on a bien sûr soutenu la négligence coupable et les manquements en matière de sécurité sur le circuit de karting, Me Stéphane Riand épousant chaque point relevé par l'expert judiciaire.

De l'autre côté de la barre, les défenseurs des prévenus de lésions corporelles graves par négligence – les deux exploitants et administrateurs; le responsable technique de la piste de karting, également administrateur; et le technicien auquel il a été demandé l'esquisse de base du circuit – ont fait l'exact contraire. Me Pierre-Alain Schmidt, Me Patrick Michod, Me Philippe Vladimir Boss et Me Gilles Monnier se sont battus pour un acquittement général, semant légitimement le doute quant au poids de la parole du seul expert officiel, mandaté par la justice en sept ans d'instruction.

Verdict express

Pas de réquisitoire. La procureure Myriam Bourquin très critiquée – le qualificatif est faible – pour avoir mis près de sept ans pour instruire cette dramatique affaire qu'elle a tenté de classer avant d'être remise à l'ordre par le Ministère public central pour un renvoi devant une Cour pénale. Une magistrate malmenée, qui plus est absente, dès l'ouverture des débats le 8 juin. Elle a estimé inutile de venir soutenir l'accusation, inutile de venir requérir.

A 20h40, coup de théâtre à l'image de l'intégralité de cette affaire. La présidente du Tribunal de police de Vevey, Sandrine Osojnak, annonce qu'elle rendra un verdict encore ce lundi soir. Seront-ils blanchis ou condamnés à 120 ou 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans comme le proposait dans son acte d'accusation la procureure Bourquin? Rien de tout cela: tout le monde est blanchi et voilà le procès finalement tenu dans les temps et avant la prescription qui échoit ce mercredi 17 juin à minuit. En préambule à la lecture du dispositif, la présidente de céans a expliqué combien la longueur de la procédure avait été contraignante, que ces erreurs avaient entraîné des modifications d'appréciation et l'avaient conduite à ne pas retenir certains éléments.

Pas de faute répréhensible

Sur le choix des matériaux et sur leur compatibilité, même s'il n'existe pas de normes en Suisse, la Cour estime que les prévenus se sont tournés vers les meilleures spécialistes tant pour les barrières de sécurité que dans le choix des karts. S'agissant du tracé, à supposer qu'il existe une solution, le tribunal dit que l'angle droit problématique a été cassé et que le parcours a été amélioré et revu en 2010 ou 2011 et amélioré en 2012 après un premier accident qui était approchant mais pas similaire à celui d'Adelina. La présidente Osojnak relève ainsi que les accusés ne sont dès lors pas restés inactifs après le premier accident de mai 2012.

«Les excuses de l'Etat de Vaud»

Concernant le briefing avant la course de karting, l'on ne sait pas pourquoi Adelina n'y a pas participé. Cette absence ne peut pas être imputée ni aux trois administrateurs ni à l'employé renvoyés, selon la juge. De même pour la non-utilisation lors de cette course du drapeau par un des collaborateurs, qui était sur le parcours au moment du drame. La magistrate considère que cela reste un concours de circonstances. Aussi, elle libère les prévenus du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence. Et renvoie Adelina, abasourdie et en larmes, à procéder par la voie civile, avant de lui adresser un sincère et vibrant «Je tiens à vous adresser les excuses de l'Etat de Vaud. Je comprends votre déception.»

Juge unique au volant

Le 18 juin 2013, cette élève valaisanne de presque 15 ans a percuté les barrières de la piste de karting avec son engin et les a traversés. Les plots de protection lui ont «roulé» dessus. Son visage les a pris de plein fouet. Défigurée. Cinq opérations, peut-être six, une réorientation professionnelle, une dépression profonde durant presque un an, une apparence à jamais altérée, des dégâts physiques et psychiques.

Cela valait-il un procès? Ou un classement? Il y a une semaine, à l'ouverture des débats, Me Riand, avocat de la jeune assistante dentaire grièvement blessée, appelait la présidente Sandrine Osojnak, juge arbitre unique du Tribunal de police de Vevey, à renvoyer la cause. Ce qu'elle a refusé de faire. Elle s'est ainsi retrouvée à devoir négocier, seule, les sorties de route de l'instruction, le virage d'un procès qui sentait le roussi et une prescription imminente (ndlr. 7 ans) .

