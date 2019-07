Quarante-six personnes séjournant dans un hôtel de Winnipeg, dans le centre du Canada, ont été hospitalisées après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone, ont annoncé mardi les pompiers canadiens. Quinze sont dans un état critique.

«Je ne peux pas faire de pronostic» sur l'évolution de l'état de santé de ces blessés, a déclaré aux médias locaux un porte-parole des pompiers de Winnipeg. L'accident a eu lieu mardi matin au motel Super 8 et 52 clients s'y trouvaient lorsque l'alerte a été donnée, a-t-il indiqué.

City of Winnipeg says 46 people taken to hospital after suspected gas leak at Super 8 Motel. 15 people in critical condition, 5 unstable.