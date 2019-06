Vendredi dernier était retransmise, via le service Facebook Live, une conférence de presse du ministre de l’Information d’une province du Pakistan, qui se tenait à Peshawar.

Le problème, c'est que le très sérieux homme politique est apparu affublé... d’une moustache et d’oreilles de chat! En effet, un malheureux technicien avait activé par erreur le fameux filtre du logiciel.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. ???? pic.twitter.com/xPRBC2CH6y

Aussitôt, les internautes, amusés par cette situation cocasse, ont commenté les images à grands coups de «miaou, miaou».

Le ministre de l’Information a tenu à préciser que le filtre avait été activé «par erreur» et non intentionnellement. «C’était un accident», a-t-il commenté, ajoutant un brin gêné que «deux responsables assis à côté de [lui] ont aussi été touchés par le filtre chat».

Sur Facebook, la vidéo a finalement été supprimée. Et remplacée par des images sans trucages.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai ???? !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB