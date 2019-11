Deux conducteurs ivres ont provoqué des accidents sur les routes fribourgeoises. Le premier a eu lieu jeudi soir à Courtepin lorsqu'un automobiliste a percuté frontalement un véhicule venant en sens inverse. Le tronçon où s'est déroulé la collision a été fermé à la circulation et une déviation a été mise en place, explique dans un communiqué la police cantonale fribourgeoise.

Un second accident a eu lieu vendredi au petit matin à Bossonnens. Un conducteur alcoolisé a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un îlot situé à l’entrée d'un giratoire avant de terminer son embardée 50 mètres plus loin. Le conducteur a été blessé dans l'accident et a dû être transporté à l’hôpital par une ambulance.

Une interdiction de conduire a été notifiée à chacun des conducteurs et leur permis a été saisi, ajoute la police cantonale.