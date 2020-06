Un automobiliste a percuté deux cyclistes au niveau du cédez-le-passage entre la route de Bâle et la rue Auguste-Quiquerez ce dimanche vers 11h30. Il n’avait pas respecté la priorité, a indiqué la police cantonale du Jura dans un communiqué.

Le premier cycliste circulait correctement en sens inverse et a été touché par l’avant-gauche du véhicule. Un second cycliste qui se trouvait derrière le premier a également été percuté et a fini sur le pare-brise de la voiture. Un troisième cycliste a réussi à s’arrêter avant le choc.

Héliporté à l’hôpital

Les deux victimes ont été prises en charge sur les lieux par deux ambulances. Le premier cycliste a été héliporté à l’Hôpital universitaire de Bâle et le second a été transporté à l’Hôpital du Jura.

Deux patrouilles de police se sont rendues sur place et ont procédé au constat. La circulation sur le tronçon a été perturbée pendant 1h30 environ.

lematin.ch/Communiqué