Un dégagement de fumée a été remarqué l'après-midi du lundi de Pâques dans la bibliothèque de l’école secondaire de Malleray (BE). L'enquête a rapidement désigné deux adolescentes.

La police a été avisée peu avant 15h30. Immédiatement dépêchées sur les lieux, les forces d’intervention, dont des membres du corps des sapeurs-pompiers Moron, ont pu localiser la source de la fumée et sécuriser les lieux. Personne n'a été blessé, mais la rue du Collège a été fermée pendant la durée de l’intervention.

Dans un poste

La piste de l’incendie intentionnel a été privilégiée par la police et le Ministère public cantonal des mineurs a pris l'affaire en mains. En fin d’après-midi, lundi, deux jeunes filles suspectées être en lien avec les événements ont été interpellées et emmenées dans un poste de police pour de plus amples clarifications.

«Lors de l’interrogatoire, les deux adolescentes, âgées de 16 ans, ont avoué être entrées par effraction dans la bibliothèque et avoir bouté le feu à plusieurs livres, avant de prendre la fuite», indique la police mardi.

Les jeunes filles devront toutes les deux répondre de leurs actes devant la justice.

Vincent Donzé