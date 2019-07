Deux motos sont entrées en collision sur la route du Mollendruz dimanche après-midi. Les deux conducteurs sont grièvement blessés, a annoncé la police cantonale vaudoise.

La collision a eu lieu lorsqu'une une moto qui descendait le col du Mollendruz a traversé la route pour se rendre sur une place de dégagement. C'est à ce moment qu'elle a été heurtée par une deuxième moto qui montait en direction du col.

Les deux conducteurs, l’un âgé de 21 ans et domicilié dans la région et l’autre âgé de 26 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel, ont été grièvement blessés. Ils ont été héliportés au CHUV et leur vie n’est pas en danger. Une enquête a été ouverte.