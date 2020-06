Ce mardi, vers 15h35, plusieurs témoins ont signalé qu’un véhicule en feu était immobilisé sur la voie de sortie Morges-Ouest de l’autoroute A1, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Sur place, le conducteur d’un second véhicule de livraison s’est arrêté pour prêter main forte avec un extincteur et tenter de combattre le sinistre, mais en vain. La première voiture, en proie aux flammes et en raison des dommages occasionnés par l’incendie, s’est alors mise en mouvement pour aller heurter le second véhicule, qui tractait une remorque.

Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, les deux véhicules ont finalement été entièrement détruits, la remorque finissant quant à elle partiellement endommagée.

Pour les besoins de l’intervention, la voie de sortie de l’autoroute a été fermée à la circulation et devrait être à nouveau ouverte durant la soirée au terme des travaux de dépannage et de nettoyage.

Les occupants des véhicules impliqués n’ont pas été blessés.