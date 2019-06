«La dernière fois que je leur ai parlé, c’était par Messenger, le dimanche 9 juin. Ils étaient partis en promenade, avaient visité des musées et ils me racontaient tout cela. Ils avaient l’air bien…» En Belgique, c'est la claque pour les proches d'Agnès, Michaël et Ryan V., la famille expatriée retrouvée morte lundi soir dans sa villa d'Apples (VD). La maman d'Agnès, 74 ans, est hébergée chez un membre de sa famille depuis. Elle s'est confiée au journal belge «La Meuse». «On s’appelait généralement entre 16 et 18 heures, explique Nicole. Mais ce dimanche-ci, je n’ai pas eu de réponse. Je m’en suis inquiétée.» Sa fille, son beau-fils et son petit-fils étaient sans doute déjà morts.

Les contacts avec les enquêteurs sont minimes, affirme la mamie. «Je ne sais rien. Tant que l’enquête n’a pas abouti, on ne nous dit rien!» Le frère de Michaël aimerait faire le déplacement en Suisse. Selon nos confrères, une autopsie devait avoir lieu au Centre universitaire de recherche de médecine légale. L'enquête se poursuit.

Sur les lieux du drame à Apples (VD) (vidéo: Keystone - ATS)

Lundi soir, une famille belge a été retrouvée morte à son domicile. C'est un voisin inquiet de ne plus voir de va-et-vient qui a contacté la police. Aucun suspect n'est recherché. La police privilégie la piste du drame familial. (Le Matin)