Un éboulement s'est produit samedi aux Gastlosen, une chaîne de montagnes des Préalpes situées entre le canton de Fribourg et de Berne. Personne n'a été blessé ou n'est, pour l'heure, porté disparu, a indiqué la police cantonale de Fribourg dans un communiqué diffusé dimanche.

L'éboulement s'est déclenché au col Marchzähne. La cause et l'ampleur de cet événement ne sont pas encore connues, précise le texte. Une colonne de secours du club alpin suisse (CAS), des policiers et la REGA ont été dépêchés sur place en soirée.

Un chemin pédestre et une route sont fermés jusqu'à nouvel avis par mesure de sécurité. (ats/nxp)