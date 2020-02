Un mécanicien de 26 ans fait face à ses juges pour tentative de meurtre mardi à Nyon (VD). Il avait longuement harcelé une femme qui l'éconduisait. Il l'a finalement agressée à coups de couteau une nuit de mars 2018 à Vers en France voisine.

Le jeune homme, originaire du Jura bernois, s'est présenté devant Le Tribunal criminel d'arrondissement de la Côte en costume cravate, mais les mains et les pieds entravés par des menottes entre deux policiers. Et pour cause: il est prévenu de tentative de meurtre, lésions corporelles graves, injure, contrainte, menace, dénonciation calomnieuse et atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un véhicule.

Harcèlement quotidien

Sa victime est une palefrenière de 38 ans avec qui il avait lié amitié en novembre 2017. A l'époque, l'accusé, qui résidait à Luins (VD), avait dormi plusieurs fois chez cette femme, mais leur relation était restée platonique. L'homme n'a pas accepté qu'elle l'éconduise. Et dès février 2018, il s'était échiné à s'imposer dans la vie de sa victime, d'après l'acte d'accusation.

D'abord, en prenant prétexte de réparer sa voiture qu'il avait immobilisée et aussi en lui envoyant quotidiennement des SMS, parfois à connotations vulgaires et sexuelles, ou encore en se rendant sur son lieu de travail. «J'étais amoureux d'elle, mais c'était un amour sans profondeur», a osé timidement le jeune homme à la barre, d'une voix étonnamment douce.

Voiture en otage

En mars 2018, afin de renforcer son emprise sur sa victime, il s'était mis en tête de lui faire signer une reconnaissance de dette pour des réparations censément réalisées sur son véhicule. A cette occasion, il a aussi proposé avec insistance de réduire sa facture en échange de relations sexuelles.

«A l'heure actuelle, tu es une simple amie, donc un client. Si tu changes la donne, pourquoi pas changer les prix», avait-il précisé. Ne parvenant pas à ses fins, l'homme avait configuré le natel de sa victime pour la localiser en tout temps sur son propre appareil. Il avait aussi crevé les pneus avant de sa voiture, «car j'étais en colère», précise-t-il à la barre en l'absence de sa victime.

Plus tard, il avait sciemment saboté les câbles de frein dudit véhicule, sans qu'heureusement aucune conséquence accidentelle ne survienne.

Multiples coups de couteau

Le mécanicien était ensuite allé jusqu'à porter plainte contre la palefrenière, l'accusant notamment de lui avoir volé sa paire de skis. Cette procédure avait été classée en faveur de cette femme.

Enfin, le 31 mars 2018, le prévenu s'était rendu au domicile de sa victime. Là, revêtu d'une combinaison de peinture et de gants, il s'était jeté sur elle dans le hall de son immeuble de Vers en France voisine. Et il lui avait asséné des coups de couteau au visage, à la gorge, aux mains et à la nuque jusqu'à ce qu'elle s'écroule.

Il l'avait ensuite traînée dehors sur le trottoir situé de l'autre côté de la rue en la saisissant par les cheveux. Là, un tiers était heureusement intervenu provoquant la fuite de l'agresseur. Ce dernier a rapidement été arrêté. Il dort en prison depuis. (ats/nxp)