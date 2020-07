Lundi 6 juillet à 14h40, un agriculteur de 58 ans chargeait du foin dans son véhicule à Castrich (GR). Puis il a démarré et roulé sur un terrain en pente. Son camion a alors glissé, s'est enfoncé dans le sol et a basculé sur le côté, selon la police cantonale grisonne. Le malheureux a glissé de sa cabine et s'est retrouvé les deux jambes coincées sous le toit du véhicule.

La police, un hélicoptère de la Rega, une ambulance et les pompiers sont venus secourir le malheureux. Photo police cantonale grisonne

Des témoins de la scène se sont aussitôt portés au secours de l'agriculteur. Ils ont sécurisé le véhicule afin qu'il n'écrase pas davantage la victime en le calant avec des morceaux de bois. Alertés, une ambulance de l'hôpital d'Ilanz, un équipage de la Rega, le service d'incendie d'Ilanz/Glion et la police sont parvenus, une fois sur place, à soulever le camion avec des coussins d'air afin de dégager le blessé. Celui-ci avait les jambes fracturées. La Rega l'a ensuite transporté à l'hôpital cantonal des Grisons à Coire.