La vidéo terrifiante de ce sauvetage avait fait le tour du monde en juin dernier. On y voyait une randonneuse de 74 ans, évacuée en hélicoptère après être tombée sur un sentier du Piestewa Peak près de Phoenix, dans l'Arizona.

Peu après le décollage, la civière sur laquelle on l'avait placée, suspendue en-dessous de l'appareil, était entrée en rotation. Et, durant près d'une minute, elle s'était mise à tourner de plus en plus vite, telle une véritable centrifugeuse. La vidéo a été vue plus de 23 millions de fois sur la page Facebook de la chaîne Fox 10

Le commandant des secouristes avait déclaré par la suite que l'incident n'avait eu aucun effet néfaste sur la malheureuse, si ce n'est un étourdissement. Mais la victime, qui se nomme Katalyn Metro, n'a pas l'air du tout du même avis et semble avoir très mal vécu son évacuation. Elle réclame aujourd'hui 2 millions de dollars à la ville de Phoenix, selon Fox 10.

Yeux gonflés et sang dans les oreilles

Selon la plaignante, un médecin aurait diagnostiqué, à son arrivée à l'hôpital, qu'elle avait des gonflements et des ecchymoses autour des yeux ainsi que du sang dans les conduits auditifs externes. Elle a ensuite dû subir une opération pour une lésion de la moelle épinière. Elle est restée hospitalisée 24 jours. Ses coûts médicaux, comprenant une thérapie ambulatoire, se seraient montés à plus de 290 000 dollars.

Selon le texte de la plainte, les blessures de Katalyn Mettro, tant physiques que psychologiques, ont été causées suite à des négligences graves qu'on peut imputer aux services de secours de la ville. Elle et son mari sont donc prêts à classer l'affaire contre 2 millions . La ville de Phoenix n'a pas fait de commentaire.

