Natacha Bras se souviendra de son voyage en TGV entre Paris et La Rochelle, samedi. Dans un wagon presque vide, la jeune femme a vu un homme s'installer près d'elle jusqu'à Poitiers. Et commencer à se masturber.

«Paris - Poitiers en TGV avec un mec qui change de place et s'assoit en face de moi, me regarde et qui se masturbe... y'a encore du boulot!», a-t-elle écrit sur Twitter, accompagnant son message d'une vidéo du bonhomme.

Elle explique à France Bleu: «Je l'ai vu mettre sa main dans son pantalon, au début je me suis dit qu'il se grattait peut-être mais ça a continué, et ce monsieur s'est masturbé devant moi pendant tout le trajet d'une heure et demie.»

Il se trouve que Natacha Bras est la vice-président de «MoiAussiAmnésie», une association dédiée aux victimes de traumatisme après des violences sexuelles. Elle a porté plainte lundi.

«Je ne savais pas quoi faire, le wagon était presque vide, je n'ai pas vu de personnel de bord jusque Poitiers (....) J'ai filmé car c'était peut-être mon seul moyen de défense», raconte-t-elle.

La SNCF a fait part de sa consternation: «Si cela venait à se reproduire, n'hésitez pas à le signaler au Chef de Bord ou à joindre le service d'urgence SNCF au 3117 ou au 31 177 par SMS.» Encore fallait-il connaître ces numéros qui gagneraient à être mis en évidence dans les wagons.

(Le Matin)