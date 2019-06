En Malaisie, une chanteuse a été arrêtée la semaine dernière pour avoir gardé un animal sauvage chez elle, rapporte Vice. Et pas n'importe lequel: un ours des cocotiers (ou ours malais), espèce protégée car décimée au siècle passé.

Cette arrestation est survenue après qu'une vidéo à été massivement diffusée sur Facebook. Filmée par un résident du quartier, on y voit un ourson en train de passer la tête à travers la fenêtre ouverte de l’appartement de la chanteuse, «appelant à l'aide».

De nombreux internautes accusent la chanteuse d'avoir volontairement capturé l'ours afin de le revendre illégalement. Tristement appréciés pour leurs organes aux vertus soi-disant aphrodisiaques, les ours des cocotiers sont aussi souvent détenus comme animaux de compagnie.

«Il a mangé des chocolats»

L'ancienne candidate d'un concours télévisé de chant affirme quant à elle qu'elle a confondu l'animal avec un chiot: «C'était la nuit quand je l'ai trouvé, affaibli sur le bord de la route, et j'ai cru que c'était un chien !», a-t-elle expliqué à des médias locaux. «Je sais que l'ours ne peut pas être élevé, qu'il ne peut pas être gardé comme un animal de compagnie», affirme-t-elle. «Je voulais seulement le sauver, je n'avais pas l'intention de l'exploiter.»

Et d'ajouter que «s'il pouvait parler, il dirait sûrement que la nourriture que je lui ai donnée était délicieuse. Il a mangé des chocolats!».

En effet, l'animal semblait être en bonne santé lorsqu'il a été récupéré par les autorités. Âgé de cinq à sept mois, il a été confié à un centre de préservation de la faune. (Le Matin)