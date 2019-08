Rebondissement dans l'accident d'avion qui a coûté la vie au footballeur argentin Emiliano Sala le 21 janvier dernier. Selon la BBC, un nouveau rapport de l'Air Accidents Investigation Branch (AAIB) révèle que des tests toxicologiques ont permis de découvrir un haut niveau de saturation de monoxyde de carbone dans le sang du sportif. Le document précise qu'il est probable que le pilote, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a probablement été également exposé.

Ce rapport souligne le danger qui existe d'être exposé à ce gaz dans les appareils à piston et à turbomoteurs. Le texte, publié ce mercredi 14 août, dit que, une fois l'enquête terminée, un rapport final sera présenté.

Le 21 janvier, le footballeur du FC Nantes traversait la Manche pour rejoindre Cardiff, puisqu'il venait de signer un contrat record avec le club de la ville. Mais son avion Piper Malibu n'était jamais arrivé à destination. Une première enquête avait établi que cet avion n’était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux et la compétence du pilote, âgé de 59 ans, avait été mise en doute. Le vol s'était effectué de nuit et par très mauvais temps, mais ces nouveaux éléments pourraient laisser penser que l'exposition au gaz pourrait avoir joué un rôle dans le crash. Le corps d’Emiliano Sala avait été localisé à bord de l’épave de l’avion, par 67 mètres de fond, et récupéré le 7 février.