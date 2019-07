Mardi, près du village de Belleydoux, dans l’Ain, non loin de Genève, une promeneuse a été tuée, écrasée par un bloc de pierre. «Elle était assise au bord d’une rivière lorsqu’un rocher s’est décroché et a dévalé une pente de 70% avant de percuter un arbre, de se casser en deux et malheureusement finir sa course sur ses jambes», a relaté le lieutenant-colonel Duval sur France 3.

«Ses jambes ont été broyées», a-t-il ajouté, précisant que la malheureuse était alors accompagnée par un homme. Il a immédiatement alerté les secours mais les blessures de la victime étaient trop graves. Elle est décédée sur place. Il s’agit d’une femme d’une quarantaine d’années de Bellegarde.

Particulièrement malchanceuse

La gendarmerie d’Oyonnax a ouvert une enquête et le site du drame va être évalué. Mais en l’état, les forces de l’ordre pensent que la randonneuse a simplement été particulièrement malchanceuse de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Le sentier sur lequel elle a perdu la vie n’est pas connu pour être dangereux. Le lieutenant-colonel Duval ne peut pas exclure un lien avec la canicule mais a dit sur France 3 ne pas y croire. «Ce dramatique accident, c’est une femme qui a subi la nature», a-t-il lâché.