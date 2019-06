«Je ne me souviens pas si j'ai décidé de tuer ma fille en arrivant chez elle.» Ce 29 juin 2017, cette Italienne de 63 ans, arrivée en Suisse de longue date, ne se souvient presque de rien, ou si peu. «J'étais en pleine confusion, je prenais du Zolpidem (ndlr. puissant somnifère hypnotique) depuis trop longtemps, mais je n'étais pas alcoolique.» Elle se souvient mal. Pharmacienne de profession, cette maman est en proie à d'importantes tensions avec sa fille de 27 ans, qui est lasse de devoir gérer le mal-être de sa mère, ses menaces incessantes de suicide, pire, de la tuer elle-même.

Elle tire cinq fois

Ce fameux jeudi noir de juin 2017, à la demande de sa fille Patrizia, l'accusée monte deux étages. Elles vivent à Lausanne dans le même immeuble qui appartient à la maman. Elle prend son sac à main et y dissimule son pistolet Beretta de calibre 22 (ndlr. elle faisait du tir sportif). Elle tire cinq fois sur sa fille. Combien de fois a-t-elle tiré? «Une fois, je crois.» Cinq fois, en réalité. Deux ou trois balles ont atteint la jeune fille, qui survit miraculeusement, atteinte à l'aorte. Et à la colonne. Sa mère l'a clouée dans un fauteuil roulant.

«Je ne voulais pas lui faire peur»

«Je comprends la monstruosité de la situation», lâche la prévenue qui, excepté son accent italien, est très difficile à comprendre, à suivre et à cerner. Elle explique avoir voulu se suicider à la cave dans un endroit isolé «où on ne la retrouverait pas tout de suite.» Elle répète «Je n'ai tiré qu'une seule fois, pas plus. Mon arme fait du bruit, souvent elle se bloque et, pour la débloquer, ça fait «clics». Je ne voulais pas faire peur à Patrizia.» Comble de l'horreur d'entendre les mots de cette maman. A ce moment-là, Patrizia est déjà à terre, ses jambes ne répondent plus.

«Elle ne pouvait pas rester seule»

Sur les motivations, la Cour criminelle d'arrondissement de Lausanne, la procureure, l'avocate de la victime ont essayé. La sexagénaire contourne la réponse, cette même femme qui a vidé un chargeur sur sa propre fille. «Si j'ai tenté de la tuer, c'est pour qu'elle ne reste pas seule. Je suis sa seule famille. Je dois rester vivante parce que ma fille me l'a demandé. Vous savez, on s'écrit et on se parle. Je suis venue ici au tribunal pour elle. Je suis coupable d'avoir ingéré ce médicament trop longtemps. Ca peut faire des dégâts au cerveau sur les années.» Parole de pharmacienne.

Pas de confrontation au tribunal

La mère quitte la salle d'audience. Patrizia a refusé la confrontation. Pas ici, pas au tribunal. Elle ne veut pas la revoir pour la première fois dans ce contexte. «Je ne veux pas qu'elle me revoit en fauteuil. Elle aussi, elle a dû changer. Et je ne veux pas biaiser les faits.» La victime, paraplégique par la faute de sa mère, lui a pardonné dès son réveil au CHUV. «Ma mère me menaçait de mort quand elle n'était pas sobre. Elle prenait aussi des somnifères. Quand ça se calmait, elle ne se souvenait de rien. Ca l'a tellement modifiée.»

«Ca reste ma mère»

«Je savais que quelque chose de grave allait arriver. Ma mère était borderline. Elle pensait que nous étions ruinées et elle était violente. Je pense que ça a joué un rôle dans sa décision de me tuer.» Quelle image, Patrizia, peut bien avoir de sa mère aujourd'hui? «Une image (ndlr. elle se gratte la gorge)... C'est quelqu'un de confus. Mais je lui suis très reconnaissante. Aujourd'hui, c'est son jugement, mais c'est aussi le mien. Quoi qu'elle ait fait, ça reste ma mère. Elle m'a tellement donné. Il n'y a pas une seconde où ça ne me touche pas de la savoir là-bas (ndlr. à la prison de Lonay).

«J'ai l'espoir qu'elle poussera ma chaise»

«J'ai encore l'espoir qu'un jour nous aurons une relation mère-fille, que nous irons nous promener et qu'elle poussera ma chaise, poursuit la courageuse jeune femme, Je veux lui dire que je n'ai jamais été la fille modèle. J'ai tout fait pour qu'elle aille mieux. Nous avions des opinions divergentes, c'est vrai. Pour elle, je ferai tout pour remarcher. J'espère que le tribunal sera clément avec elle.»

Le procès se poursuit.

