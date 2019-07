Le lac de Morgins, en Valais, est protégé. C’est un biotope classé à l’inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale, rappelle «Le Nouvelliste». Qui révèle que l’armée a déversé mardi en fin de matinée 50 litres d’huile dans ce lac…

Cette pollution est survenue dans le cadre d’un exercice militaire lié aux feux de forêt. «Le bataillon pompait de l’eau quand un problème technique a touché la pompe», précise la police militaire dans le quotidien valaisan. Résultat: 50 litres d’huile hydraulique se sont retrouvés dans les eaux du lac.

Grosse mobilisation

L’accident a entraîné la mobilisation des pompiers de Troistorrents, de Monthey et de Vouvry. Ainsi que des hommes de la police cantonale valaisanne et de la police intercommunale des Dents du Midi. Et encore d'un bateau du CSI (Centre de secours incendie) de Vouvry, pour installer un barrage flottant.

Il a fallu quatre heures pour nettoyer le lac. «Il n’y a aucun problème pour l’environnement, car l’huile est restée en surface et a pu être collectée à temps. La situation est rentrée dans l’ordre», affirme l’armée.

«Le Nouvelliste» note encore que la baignade est interdite dans le lac de Morgins. Mais que ses eaux se déversent dans le lac de Vonnes, en France, où on pratique la pêche. Une contamination est-elle possible? «À notre connaissance, il n’y a pas eu d’impact», répond l’armée. Le service de l’environnement a été informé.

(Le Matin)