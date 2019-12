«Dégoutée, révulsée, c'est décidé, on ne m'y reprendra plus avant longtemps», déclare en substance une femme enceinte qui a fait une drôle de découverte alimentaire dans le pain prétranché qu'elle avait acheté tout dernièrement dans un distributeur d'Aastselaar, dans la province d'Anvers en Belgique: des vrais morceaux de souris broyés. Dans un reportage diffusé sur la chaîne flamande ATV, repris par divers médias francophones, la victime déclare avoir mangé quelques morceaux de pain avant de s'apercevoir que sa mie était fourrée d'un contenu poilu et peu ragoutant.

«La souris est probablement tombée dans la pâte puis a passé dans le four et le trancheur. Il n’y avait pas de sang, donc elle a sûrement dû cuire avec le pain.», analyse-t-elle.

Bien que l'emballage du pain ne contienne pas de mention sur sa provenance, elle n'en a pas moins décidé de signaler l'incident au propriétaire du distributeur ainsi qu'à l'organisation qui veille à la sécurité alimentaire en Belgique.

«Je suis enceinte de sept mois et demi, donc je vais faire analyser mon sang par un médecin dès que possible. Il va falloir un certain temps avant que je ne mange à nouveau du pain.», conclut-elle.