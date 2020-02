Ce dimanche matin 2 janvier, des policiers patrouillaient dans le centre-ville de Sables-d'Olonne, en Vendée (F). Vers 6 heures, leur voiture se retrouve derrière une Peugeot 206 à un feu rouge, relate Ouest-France. Mais lorsque celui-ci passe au vert, le véhicule ne bouge pas et le feu repasse au rouge.

Les agents s'approchent alors du véhicule pour constater que le conducteur et sa passagère dorment, portes verrouillées. Les policiers sont obligés de frapper plusieurs fois à la vitre contre laquelle le conducteur a pourtant la tête appuyée, pour qu'enfin il émerge. Une fois la portière ouverte, les forces de l'ordre sentent nettement une odeur d'alcool, ce que le dépistage confirmera: le chauffeur avait 1,62 grammes d'alcool par litre de sang. Il devrait perdre six points sur son permis et risque une amende jusqu'à 4500 euros (4800 francs). Un réveil plutôt brutal.

Michel Pralong