Quatorze travailleurs migrants sont morts écrasés par un train dans l'ouest de l'Inde alors qu'ils dormaient sur les rails en tentant de rentrer chez eux durant le confinement, ont annoncé vendredi les autorités locales.

Des dizaines de millions d'Indiens ont perdu leur emploi en raison du confinement en place depuis fin mars dans le pays d'Asie du Sud pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. L'arrêt de l'activité a entraîné un exode de migrants des grandes villes indiennes vers leurs villages d'origine, malgré l'absence de moyens de transports publics et la fermeture des frontières entre les États.

«Les travailleurs migrants étaient en train de marcher pour rentrer chez eux (dans l'État du) Madhya Pradesh lorsqu'ils ont décidé de se reposer sur une voie ferrée. Un train de fret les a percutés au petit matin», a déclaré à l'AFP S.S. Sutale, un responsable de la police locale de la région d'Aurangabad, dans l'État du Maharashtra.

Trois autres migrants sont sortis de l'accident blessés mais vivants. Les trains de passagers ne circulent plus en Inde depuis fin mars, mais le transport du fret reste autorisé sur le réseau ferroviaire.

Tentative de frein

«Après avoir aperçu des travailleurs sur la voie, le pilote de locomotive d'un train de fret a tenté d'arrêter le train mais les a percutés entre les stations Badnapur et Karmad», a indiqué sur Twitter le ministère des chemins de fer.

