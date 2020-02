Le dispositif «Alerte enlèvement» a été déclenché samedi soir pour une fillette de 1 an, Vanille, qui aurait été enlevée par sa mère à Angers vendredi après-midi, a annoncé la police judiciaire.

«Vanille, de sexe féminin, âgée de 1 an, de type métisse, mesurant 1m, yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, courts et frisés, aurait été enlevée à Angers (Maine et Loire), 3 rue Lebas le 7 février 2020, vers 17H30. Le suspect est sa mère Stephan Nathalie, âgée de 40 ans, vêtue d'une doudoune et d'un legging, et susceptible de se déplacer en transport en commun dans l'agglomération angevine», détaille cette alerte.

Alerte Enlèvement à l’instant sur Angers :



Vanille, de sexe féminin, âgée de 1 an, de type métisse, mesurant 1m, yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, courts et frisés, aurait été enlevée à ANGERS (Maine et Loire), 3 rue Lebas le 7 février 2020, vers 17H30. #AlerteEnlevement pic.twitter.com/GxbAIhTDiT — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 8, 2020

«Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197, ou envoyez un courriel à: alerte.enlevement@interieur.gouv.fr», précise l'alerte accompagnée d'une photo de l'enfant.

Plusieurs critères

Le plan «Alerte enlèvement» est un dispositif d'alerte massive et immédiate, déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Adopté en France en février 2006, il consiste à lancer en cas de rapt d'enfant mineur une alerte massive pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant enlevé et de son ravisseur. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure et son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger; des éléments d'information doivent permettre de localiser l'enfant.

Il a été déclenché officiellement pour la première fois le 9 juillet 2006 après la disparition de deux soeurs, Emeline et Mélissa, 8 et 10 ans, en Maine-et-Loire. Cette affaire s'était révélée être une alerte sans objet, les deux fillettes ayant regagné leur domicile une quinzaine d'heures après leur disparition.

La dernière «alerte enlèvement» remonte à mai 2019 pour un garçonnet de 2 ans, Osnachi, victime d'un rapt en plein centre de Marseille. Il avait été retrouvé sain et sauf quelques heures plus tard dans un hôtel de Valence (Drôme) avec l'homme qui l'avait enlevé. (afp/nxp)