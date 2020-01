Ce lundi, les forces de l’ordre de Smiths Station, dans l’Alabama, ont été informées de possibles cas de maltraitances d’enfants dans une maison de la ville. Les agents se sont rendus sur place et ont découvert deux cages en bois munies de verrous.

«L’enquête a révélé des preuves que les enfants avaient été enfermés dans les cages à de multiples reprises», a communiqué le bureau du Sheriff. Cinq petits âgés de huit mois, 3, 4, 10 et 11 ans vivaient sous ce toit. Les agents pensent qu’à part peut-être le bébé, tous ont été détenus dans ces prisons de bois.

Trois personnes arrêtées

Il n’est pas encore possible de savoir combien de temps les enfants passaient dans ces cages munies de matelas. Ni s’il s’agissait de punitions.

Les cinq enfants ont été placés en famille d’accueil. Accusés de mauvais traitements infligés à des enfants et de mise en danger, trois personnes ont été placées en détention. Il s’agit d’un couple de 69 et 66 ans, et d’une femme de 30 ans, qui serait leur fille.

Les trois accusés.

