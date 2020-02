Que faire de son enfant lorsque l'envie vous prend d'avoir un rapport sexuel dans la mer? Ces parents n'ont rien trouvé de mieux, lundi dernier sur la plage de Santa Clara del Mar, en Argentine, que d'enterrer leur fillette de 2 ans dans le sable jusqu'au cou. Pas de risque ainsi qu'elle ne s'enfuie ou fasse des bêtises. Puis le couple est allé dans l'eau pour faire l'amour, où il est resté une quarantaine de minutes. Jusqu'à ce que la police intervienne.

D'autres usagers de cette plage très fréquentée avaient en effet, selon le site InfoVeloz, alerté les forces de l'ordre pour signaler que deux personnes se livraient à des obscénités en public. La police, en arrivant, a découvert l'enfant et l'a aussitôt libérée. Laissée ainsi par une température de 35°C, elle souffrait d'insolation et de déshydratation.

En possession de drogues

Quand les agents se sont approchés des parents, les deux âgés de 28 ans, pour leur demander leur identité, ceux-ci ont résisté et ont été arrêtés. En fouillant leurs affaires, on a découvert de la marijuana, de l'ecstasy et 200 comprimés de sédatifs. Le couple était à ce moment sous l'effet de l'alcool et de drogues.

L'enfant, qui va bien aux dernières nouvelles, devrait être placée dans un foyer en attendant une décision de justice.

Michel Pralong