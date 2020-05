Les policiers de la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, ne devaient pas en croire leurs oreilles en entendant les faibles appels au secours qui surgissaient d'une fosse funéraire dans un cimetière du comté de Jingbian.

Mardi dernier, les fonctionnaires ont en effet exhumé et sauvé une femme âgée de 79 ans qui, paralysée, survivait depuis trois jours, sans nourriture ni eau, rapportent les médias locaux.

Très rapidement les soupçons se sont portés sur son fils, âgé de 58 ans. Convoqué au poste de police, ce dernier a rapidement avoué avoir enterré sa mère. Il est désormais détenu pour tentative de meurtre.

C'est la belle-fille de la victime qui a donné l'alerte. Elle a notamment déclaré que son mari avait sorti sa mère samedi soir et que ce dernier était revenu sans elle.

