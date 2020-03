Restez- chez vous! Confiné, ce jeune homme de 24 ans l'était pourtant, en Ardèche. Mais dimanche matin, vers 5 h 20, il ne peut résister à une forte envie de croissants. Il se met au volant de son Audi RS3 et, pour rester le moins possible dehors, roule à vive allure.

Mais, rapporte France Bleu, il perd la maîtrise de son véhicule, percute une table de pique-nique en béton, puis un poteau téléphonique avant de basculer dans un ravin de plusieurs mètres où sa voiture prend feu. Le conducteur parvient à sortir à temps et, blessé à l'épaule et au genou, rente chez lui à pied.

70 personnes punies

Les gendarmes l'ont retrouvé à la maison grâce à sa plaque minéralogique en fin de matinée. Mais outre d'éventuelles poursuites judiciaires, amendes et frais réparation, sa sortie inopportune aura surtout empoisonné tout un quartier puisque les 70 habitants sont privés de téléphone et d'Internet en raison du poteau endommagé. En temps de confinement, c'est encore plus rageant que d'habitude.

Michel Pralong