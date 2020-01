Pour une bonne affaire, c'était une bonne affaire. Des magasins de la chaîne Casino ont connu mercredi en France un bug et affiché un prix de 30 euros ( 32 francs ) sur plusieurs marques de téléviseurs à grand écran, dont des Philips de 55 pouces et des Samsung. Des appareils qui valent en réalité autour des 500 euro s ( 540 francs ).

#Montpellier @geant_casino Odysseum est pris d'assaut par des centaines de #clients Le #supermarché aurait été victime d'un bug #informatique sur les prix affichés de l'électroménager La virgule des étiquettes électroniques a été déplacée Au lieu de TV à 400€ ils étaient à 40€ pic.twitter.com/Hrh4Q4gBXX — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) January 8, 2020

Le bouche-à-oreille a vite propagé la nouvelle et ce fut la ruée en fin d'après-midi dans plusieurs supermarchés, comme le relatent les médias français. À Montpellier, la direction et les caisses du Géant Casino ont rapidement informé les clients qu'il s'agissait d'une erreur d'étiquetage. Mais ces derniers, qui faisaient la queue avec parfois plusieurs téléviseurs, ont refusé de payer le prix plein et ont bloqué les caisses, selon le «Midi Libre». La situation était tellement tendue que la police a dû être appelée et le préfet a fini par faire évacuer le magasin tard dans la soirée. L'enseigne, qui devait fermer ses portes à 21 h 30 , n'a pu le faire qu'à 1 heure du matin.

À Nîmes, la direction cède

Selon «Le Parisien», l'hypermarché Casino de Nîmes aurait connu le même problème mais, face à la pression des clients, la direction aurait cédé et vendu les téléviseurs à 30 euros .

Selon l'article L211-A du Code de la consommation, «en cas d'erreur d'étiquetage, la clause s'interprète dans le sens le plus favorable aux consommateurs», rappelle France 3. Sauf si le prix affiché est anormalement bas. Le consommateur est alors considéré comme «étant normalement avisé et ne peut donc prétendre considérer que c'est la valeur réelle du produit.»

