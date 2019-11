Un élève a été tué et trois blessés par un tireur qui s'est donné la mort dans un lycée technique à Blagovechtchensk, petite ville d'Extrême-Orient russe sur la frontière chinoise, ont annoncé les autorités.

«Vers 11H00 locales (02H00 GMT), un élève de 19 ans a tué un camarade de classe et blessé trois autres, avec une arme à feu enregistrée, dans un bâtiment du lycée de l'Amour pour la construction et le génie urbain», a annoncé dans un communiqué le Comité d'enquête russe de la région de l'Amour.

L'état de santé des trois blessés de 17, 19 et 20 ans n'est pas précisé par le Comité d'enquête, qui ajoute que «le suspect s'est tiré une balle dans la tête» et était décédé.

Des fusillades plutôt rares

Selon la police locale, citée par les agences de presse russes, un conflit entre élèves pourrait être à l'origine de cette fusillade. Des vidéos publiées sur Internet montrent le lycée technique en question, situé près du centre de cette ville de 225'000 habitants, autour duquel sont garée de nombreuses voitures de police.

Le Comité russe a précisé avoir ouvert une enquête et conduire actuellement des interrogatoires du personnel et des élèves du lycée de Blagovechtchensk pour élucider les causes de la fusillade.

Les fusillades dans les écoles ou les lieux publics sont rares en Russie, où le contrôle des armes est strict. En octobre 2018, un élève avait toutefois tué 19 personnes avant de se donner la mort dans un lycée de Kertch, ville de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée, une tuerie qui avait choqué la Russie. (afp/nxp)