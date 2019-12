L’Indonésie a interpellé six étrangers, accusés d’avoir fait entrer de la drogue sur l’île touristique de Bali. Portant des uniformes orange de détenus, les prévenus ont été présentés ce mercredi à la presse, tous pieds et mains liés – ce qui n’est pas inhabituel en Indonésie.

Les six personnes, détaille l’Associated Press, sont un Suisse, un Thaïlandais, un Chilien, deux Hongkongais et une femme de Singapour.

«Le Département fédéral des affaires étrangères confirme l’arrestation d’un citoyen suisse en Indonésie. L’Ambassade de Suisse à Jakarta est en contact avec les autorités locales et assiste ce compatriote dans le cadre de la protection consulaire», confirme au matin.ch Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole du département.

150 dans un couloir de la mort

Porte-parole des douanes du bureau régional de Bali, Wachid Kurniawan a expliqué que les six suspects ont été arrêtés séparément, depuis début novembre, à leur arrivée à l’aéroport. Le ressortissant suisse a été interpellé le 4 novembre.

L’Indonésie a l’une des lois les plus strictes au monde sur la drogue, comprenant une possible peine de mort pour les trafiquants – même si les condamnations à mort sont souvent transformées en longues peines de prison, nuance l’AFP. Actuellement, plus de 150 personnes sont dans des couloirs de la mort en Indonésie, la majorité pour des délits liés à la drogue. Environ un tiers d’entre eux sont des étrangers, précise l’Associated Press.

Il avait 30 grammes de marijuana

Les six interpellés auront certainement des destins très différents, en lien avec les drogues et les quantités saisies. Le Thaïlandais, selon les autorités indonésiennes, avait 17,76 grammes de marijuana. Le Suisse 30,04 grammes.

La Singapourienne avait 0,35 gramme de cocaïne, trouvé dans son passeport. Le Chilien 77,26 grammes de méthamphétamine. Quant aux deux Hongkongais ils transportaient respectivement 3,2 et 4 kilos de méthamphétamine.

Renaud Michiels