Harriet Osborne, une Britannique de 31 ans qui devait rejoindre le Royaume Uni depuis Malaga, en Espagne, a été priée de quitter l'avion Easyjet à bord duquel elle avait pris place. Une hôtesse a jugé que la jeune femme portait un décolleté trop prononcé, incompatible avec la philosophie de la compagnie britannique, révèle The Sun.

Pourtant, la passagère avait fait preuve de bonne volonté, après la remarque de l'hôtesse, en se couvrant les seins avec le pull de son compagnon. Mais rien n'y a fait: elle a été escortée hors de l'appareil. Choquée, la passagère - qui a pris un autre vol le lendemain après une nuit passée dans l'aéroport de Malaga - a qualifié le geste de sexiste, rapporte le site sputniknews.com.

La compagnie EasyJet a expliqué que l’expulsion de la jeune femme était en rapport avec son «comportement inapproprié» et non pas entièrement à cause de sa tenue. La mère de famille aurait proféré des insultes contre le personnel de vol.

Harriet Osborne a pris la pose avec le fameux décolleté (Instagram). (Le Matin)