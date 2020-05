Lundi, vers 10h15 un ouvrier était affairé à installer une foreuse sur un chantier situé à la route de Lausanne, à Oron. Soudain, pour des raisons inconnues, les attaches qui retenaient une lourde pièce métallique suspendue à environ huit mètres du sol ont cédé.

Cette dernière a heurté l’ouvrier qui se trouvait juste au-dessous, dans une nacelle élévatrice, occupé à assembler les éléments de la foreuse.

Grièvement blessé, ce ressortissant italien de 48 ans, domicilié dans le Nord vaudois a été acheminé au CHUV en ambulance. Il y est décédé peu après son admission.

Enquête et soutien psychologique aux témoins

Le procureur de service s’est rendu sur les lieux. Il a ouvert une enquête pénale qui devra déterminer le déroulement et les causes exactes de cet accident. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie, avec l’appui des inspecteurs de la SUVA et d’un spécialiste en engins de forage.

Du personnel de l’équipe de soutien d’urgence (ESU) a été sollicité pour un soutien émotionnel aux collaborateurs qui se trouvaient sur place.

Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie, d’inspecteurs de la brigade de la police scientifique, du SMUR, d’une ambulance STAR, de l’ESU, de deux inspecteurs de la SUVA et du personnel communal.